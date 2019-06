Museum feiert Ford Capri

Speyer.Gleich zweifach wird das legendäre Automobil-Modell Ford Capri im Speyerer Technik Museum gefeiert: So wird am Donnerstag, 20. April, einerseits die neue Sonderausstellung „50 Jahre Ford Capri“ eröffnet, zum anderen findet von Freitag bis Sonntag, 21. bis 23. Juni, das große Internationale European Capri Post Meeting auf dem Museumsgelände statt.

Die Ausstellung ist im regulären Museumseintritt inbegriffen. Das Internationale Capri Post Meeting wiederum kann von Interessierten kostenfrei besichtigt werden – die Fahrzeuge sind hauptsächlich am Samstag zu sehen, am Freitag erfolgt die Anreise und am Sonntag endet die Veranstaltung ab 12 Uhr. mav

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 19.06.2019