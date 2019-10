Musical mit Rolf-Zuckowski-Liedern

Die ersten Lebkuchen stehen schon längst in den Supermarktregalen, Kaufhäuser bieten glitzernde Dekorationen und Menüvorschläge für die Feiertage an.

Mannheim.Doch man kann sich auch anders auf Weihnachten vorbereiten: mit Karten für das Familienmusical „Die Weihnachtsbäckerei“, zu sehen am Dienstag, 10. Dezember, 14.30 und 17.45 Uhr, im Mannheimer Rosengarten. Umrahmt von 20 bekannten Winter- und Weihnachtsliedern von Rolf Zuckowski erzählt die Produktion des Kindertheaters im Schmidt aus Hamburg eine rasante und lustige Geschichte.

„So manche Kleckerei“ ist bei den Geschwistern Jonas, Paul und Emily angesagt, die ihre Weihnachtsbäckerei alleine schmeißen müssen, weil ihre Eltern wegen eines Schneesturms nicht nach Hause kommen können. Mit ihrem Hund Muffin setzen sie alles daran, die Kekse auch alleine fertig zu bekommen – und erleben dabei so manches Abenteuer, das große wie kleine Weihnachtsfans unterhält.

Dreimal zwei Karten für die Musical-Vorstellung am 10. Dezember um 14.30 Uhr gibt’s zu gewinnen. Um an der Verlosung teilzunehmen, rufen Sie bis Montag, 14. Oktober, 14 Uhr, die Telefonnummer 01379/88 46 18 an (die Firma Legion berechnet 0,50 Euro aus dem Festnetz der Telekom, evtl. gelten andere Preise aus dem Mobilfunknetz). Nennen Sie das Stichwort „Kekse“, Ihren Namen, Ihre Adresse und Telefonnummer. Vorverkaufskarten für die beiden Vorstellungen kosten unter Telefon 01806/57 00 70 zwischen 34,90 und 49,90 Euro, jeweils plus Gebühren. sdo