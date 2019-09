Musical „Xanadu“ im Pfalzbau

Ludwigshafen.Mit „Xanadu“ inszeniert Regisseurin Iris Limbarth mit Jugendlichen der Region ein Musiktheater mit Gesang und Tanz: Das auf dem Film mit Olivia Newton-John basierende Musical erzählt die Geschichte einer Liebesromanze zwischen dem jungen Künstler Sonny Malone und Kira, einer vorübergehend ins irdische Dasein gerufenen Muse, heißt es vom Pfalzbau.

Premiere ist am 20. September um 19.30 Uhr auf der Kleinen Bühne des Theaters im Pfalzbau, weitere Vorstellungen sind am 21. September um 19.30 Uhr und am 24. September um 19 Uhr zu sehen. Mehr Vorstellungen folgen Ende Dezember und im Januar 2020. Eintritt für Jugendliche 10 Euro, Erwachsene 16 Euro, Familienpaket 39 Euro unter der Nummer 0621/504 25 58. see

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 19.09.2019