Musical zum Jubiläum

Mit dem Stück „Die Goldmarie von Altrip“ feiert am Sonntag, 10. November, 16 Uhr, im Altriper Reginozentrum (am Ludwigsplatz neben der Römerklause) ein eigens zum 1650. Ortsjubiläum verfasstes Musical seine Uraufführung. Die Altriper Rheinfinken (Bild), ein Kinder- und Jugendchor unter Leitung von Christiane Schmidt, treten dabei in historisch nachempfundenen Kostümen auf. Der Eintritt kostet im Vorverkauf acht, für Kinder fünf Euro, an der Abendkasse zehn/sieben Euro. mav

Altrip.