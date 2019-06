Musik auf dem Wasser

Mannheim.Die Städte Mannheim und Ludwigshafen können am besten von einem Schiff aus einer anderen Perspektive betrachtet werden – findet zumindest der Förderverein der Mannheimer Popakademie, friends of pop. Deshalb veranstaltet er jährlich eine Bootstour auf dem Schiff „Kurpfalz“ auf Neckar und Rhein. Dieses Mal findet die Tour auf dem Wasser am Sonntag, 30. Juni, statt.

Entspannender Klang

Das Schiff verfügt über Außen- und Innenbereiche, so dass die Veranstaltung auch bei mäßigem Wetter stattfinden kann. Die Bootstour dauert etwa zweieinhalb Stunden. Bereits in den Jahren zuvor wurde das musikalische Programm von Studierenden der Popakademie gestaltet. Dieses Mal unterhalten Thilo Berndt und seine Band die Gäste auf dem Schiff mit Live-Musik.

Der Singer und Songwriter vereint modernen RnB mit Old School Hip Hop miteinander. In einem Gospelchor aufgewachsen, entdeckte er früh den Soul für sich. Diese Wurzeln lassen sich in seiner Musik und in seiner Stimme verorten. Themen der Texte des Zwanzigjährigen sind zwischenmenschliche Beziehungen, Selbstfindungsprozesse und teilweise kritische Auseinandersetzungen mit der Gesellschaft – sowie Reflexionen über diese. Seine Band hat Berndt an der Popakademie gefunden.

Diese begleitet ihn und packt seine Songs in ein Gewand aus organischer und sample-orientierter Musik. Dabei können sie gefühlvoll, ruhig und gleichmäßig, aber auch abwechslungsreich und groovig. In jedem Falle lädt der Klang der Band dazu ein runterzukommen, den Abend zu genießen und sich der Musik hinzugeben.

Karten im Vorverkauf

Das Schiff mit Bewirtung fährt um 14 Uhr los. Startpunkt ist die Anlegestelle Kurpfalzbrücke unterhalb der OEG Strandbar. Tickets können am Tag der Fahrt direkt am Schiffeingang erworben werden. Die Kasse öffnet um 13 Uhr. Allerdings gibt der Veranstalter keine Gewähr auf freie Plätze, weshalb er den Vorverkauf empfiehlt. Der Kartenvorverkauf ist online möglich. Eine Karte kostet 15 Euro für Erwachsene. Kinder von vier bis 14 Jahren in Begleitung von Erziehungsberechtigten zahlen 9,50 Euro.

Der Veranstalter friends of pop ist der offizielle Förderverein der Popakademie. In der Region fördert dieser ausgewählte pädagogische Projekte finanziell. jeb

