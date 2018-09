Musik, Fotos und Alkohol

Mannheim.Das Zupforchester Mandolinata Mannheim, das fast auf eine 100-jährige Geschichte blickt, entführt am Sonntag, 16. September, seine Zuhörer nach Asien: Im Luisenpark können Besucher und Besucherinnen an einer musikalischen Reise teilnehmen, die von England über Spanien, die Türkei und Persien nach Japan geht. Die Musik-Matinee beginnt um 11 Uhr im Chinesischen Teehaus. Der Eintritt ist frei.

Bei einer Foto-Dokumenation im Chinesischen Teehaus können Interessierte am Donnerstag, 13. September, um 19.30 Uhr, das Leben von Eckehard Scharfschwerdt kennenlernen. Der Allgemeinarzt und Anästhesist lebte 16 Jahre lang im ländlichen Südwesten Chinas. Anhand von Bildern erzählt er über diese Zeit, das Leben seiner Familie, über Herausforderungen und Freuden seiner Arbeit als Arzt. Der Einritt kostet mit drei Teeaufgüssen neun Euro. Wer mehr über hochprozentigen Alkohol wissen möchte, kann am Mittwoch, 19. September, um 16 Uhr, an der „Grünen Stunde“ teilnehmen. Dort wird erklärt, ob und wie Grappa, Gin und Co. die Gesundheit fördern. Der Eintritt kostet drei Euro. Infos unter der Rufnummer 0621/ 4 10 05 54. mica

