Musik im Park

Spielt im Grünen: die Band Moi et les Autres. © Timo Volz

Speyer.Die Speyerer Picknickkonzerte zählen zu den attraktivsten Veranstaltungen, die im Sommer in der Metropolregion zu erleben sind. In den schönsten Grünanlagen präsentiert die Domstadt Live-Musik von Folk bis Jazz und Pop.

Am Sonntag, 21. Juli, um 11 Uhr tritt im Adenauerpark in der Bahnhofstraße (schräg gegenüber dem Bahnhof) die fabelhafte Chanson-Jazzband Moi et les Autres auf. Das Ensemble um die Mannheimer Sängerin Juliette Brousset und den Weinheimer Gitarristen David Heintz hat sich weit über den Rhein-Neckar-Raum einen Namen gemacht. Ihre swingend-leichten Lieder mit flirrender Gitarre und seufzendem Akkordeon passen wunderbar in die Naturkulisse des Adenauerparks. gespi

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 18.07.2019