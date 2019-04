Musik in der ganzen Innenstadt

Mannheim.Nach etwas mehr als zwei Jahren sind die Bauarbeiten auf den Planken abgeschlossen. Mit viel Musik und mehreren Genussmärkten wollen Stadt und Einzelhändler an diesem Wochenende zusammen mit den Bürgern feiern. Den Auftakt bildet die offizielle Eröffnung der Planken am Samstag, 6. April, um 11.30 Uhr durch Oberbürgermeister Peter Kurz, den Technischen Geschäftsführer der RNV, Martin in der Beek, MVV-Vorstandsmitglied Hansjörg Roll, IHK-Präsident Manfred Schnabel und Lutz Pauels, Vorsitzender der City-Werbegemeinschaft. Dafür wird am Plankenkopf vor P 7 eine Bühne aufgebaut.

Details zum Programm wollte Stadtmarketing-Geschäftsführerin Karmen Strahonja noch nicht verraten. Es soll eine Überraschung werden. Dort, in P 7, wird eine Ausstellung „Zeitreise Planken“ gezeigt mit Ansichten aus der Vergangenheit und während der Bauphase.

Jazz aus Frankreich

Mit der Eröffnungsfeier beginnt auch ein umfangreiches Musikprogramm. Auf der Bühne in P 7 spielen von 13 bis 19 Uhr „Flourishless und Luna & Lewis“. Einen musikalischen Leckerbissen gibt es auf den Kapuzinerplanken: Dort tritt am Samstag von 14 bis 16 Uhr ein Jazz-Quintett der renommierten Garde Républicaine aus Paris auf. Ab 16.30 Uhr gibt dort die BigBand der Musikschule Mannheim ein Konzert.

Die Bühne an der Kurfürstenpassage in P 7 betreten am Samstag um 14 Uhr der Heidelberger Jazz-Chor und Erzengel. Auf dem Münzplatz in Q6/Q7 ist von 11 bis 18.30 Uhr Radio Regenbogen zu Gast und unterhält die Besucher mit Musik und Gewinnspielen. Im Quartier Q6/Q7 sind Holger Bläß & Friends als „Walking Act“ zwischen 11.30 und 15 Uhr unterwegs. Anschließend, bis 18.30 Uhr, unterhalten „Fizz Gizz Jazz“ die Besucher. In der Galeria Kaufhof in P 1 und in N 7 gibt es Live-Auftritte des Pop/Rock-Duos „As Far As Low“.

Als „Walking Act“, also Künstler, die an wechselnden Standorten auftreten, sind am Samstag von 11 bis 19 Uhr „Arthur kommt vorbei“, das Diamanten-Trio der Dulce-Compania, die Gentlemen des Cirque Artikuss unterwegs. Dazu kommt rollende Musik vom Fahrrad DJ.

Künstler unterwegs

Dieser DJ ist auch am Sonntag, 7. April, zwischen 13 und 18 Uhr wieder mit dabei. Weitere „Walking Acts“ zum verkaufsoffenen Sonntag sind „Vier Männer von Welt“, „Brass to Go“, der Trommelpalast und der Shanty Chor Mannheim. Darüber hinaus treten zahlreiche Solisten und Gruppen der Musikhochschule Mannheim in den Geschäften auf.

Auf den Kapuzinerplanken spielt um 12 Uhr das Kurpfälzische Kammerorchester. Ab 14.30 Uhr lädt der „Mannheimer Morgen“ zu Jazz im Quadrat mit „Triologie“ ein.

Das Programm der Marktplatz-Bühne gestaltet die Popakademie mit Younity Family und Kulturhaus Käfertal (13.30 Uhr), Leopold (14.40 Uhr), „Ok.Danke.Tschüss“ (15.40 Uhr), „IZE“ (16.50 Uhr) und als Top-Act Antiheld um 18 Uhr.

In Q6/Q7 sind „Herrenkombo“ ab 13 Uhr als „Walking Act“ unterwegs. Sprengler & very special friends stehen ab 14 Uhr auf der Bühne an der Kurfürstenpassage.

