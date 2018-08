Musik mit Leidenschaft und Gefühl

Anzeige

Ladenburg.Eine „Spanische Nacht“ mit dem Gitarristen und Sänger Roberto Moreno steht am Samstag, 18. August, um 20 Uhr am Maislabyrinth des Ladenburger Hegehofs auf dem Programm. Der Musiker präsentiert ebenso temperament- wie gefühlvoll Titel vom spanischen Volkslied bis zu internationalen Hits. Flamenco-Tänzerin Mercedes animiert die Besucher zudem zum Mittanzen. Dazu gibt es eine leckere Auswahl an Speisen und Getränken. Der Eintritt zur Veranstaltung (inklusive Labyrinth) kostet acht Euro, bis zwölf Jahre sechs Euro.

Das „Phantastische Mais-Dschungel-Labyrinth“ am Hegehof (Neuzeilsheim 19) ist bis Mitte Oktober täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Weitere Infos gibt es im Internet unter hegehof.de. mav