Musik und magische Mäuse

Mannheim.Mit Ponys und Eseln spazieren gehen, lernen, was Pferde mögen und was sie essen – das können Kinder in den Stadtparks in Mannheim erleben.

Regelmäßig werden im Luisenpark Pony-Schnupperkurse angeboten: Am heutigen Donnerstag um 15.30 Uhr und am Samstag um 13.30 Uhr können Kinder ab fünf Jahren in anderthalb Stunden lernen, welches Futter die Tiere bekommen, was sie mögen und wie die Pferde kommunizieren. Die Kurse geben Informationen zur Körpersprache der Ponys und vermitteln, was die Kinder tun können, wenn der Freiheitsdrang der Tiere zu stark wird. „Mit diesem Angebot wollen wir Kindern – gerade solchen, die im städtischen Umfeld aufwachsen – die Möglichkeit der Tierbegegnung geben“, sagt die Zoologin im Luisenpark, Yvonne Maier. Die Teilnahme kostet 15 Euro, eine Anmeldung ist unter 0621/41 00 50 möglich.

Mit Tieren spazieren

Jeden Donnerstag um 14.30 Uhr holt der Tierpfleger Niko Xanthopoulos Ponys oder Esel aus ihrem Gehege im Herzogenriedpark und führt sie bei Tierspaziergängen über Wiesen und Wege. Kinder können die Tiere beobachten, sie streicheln und Geschichten über Pferde und Esel lauschen. Der Treffpunkt zum Rundgang ist am Bauernhof, die Teilnahme ist kostenlos.