Musik und Wein

Ellerstadt.Das „Raachhinkelfeschd“ wird von Freitag bis Montag, 20. bis 23. Juli, im pfälzischen Ellerstadt gefeiert. Gemütlich startet das Weinfest in den Höfen der Gemeinde am Freitagabend bei den Pfadfindern (Fachwerkhof in der Ratsstraße). Bereits am Donnerstag, 19. Juli, 20 Uhr, findet im Weingut Hammel ein Konzert mit dem Kammerorchester der Mannheimer Abendakademie statt (Eintritt: zehn Euro), Ausschank und Küche sind ab 18 Uhr geöffnet. Auch der Tennisclub und die Pfadfinder bieten Kulinarisches, gute Tropfen kredenzen nicht zuletzt die Kerwebuwe in der Viertel-Lounge. Musikalisch sorgen Harald Krüger & Special Guest am Sonntag, 12.30 Uhr, im Weingut Hammel für Stimmung, bei den Pfadfindern steht am Samstag ein irischer Abend mit der Band The Dullahans auf dem Programm. mav