Musik voller Feuer

Rhein-Neckar.Als Residenzkünstler des Festivals präsentiert Archie Shepp bei Enjoy Jazz eine Erstaufführung: Der 81-jährige Tenorsaxofonist bringt erstmals sein berühmtes Album „Fire Music“ (Feuermusik) auf die Bühne. Am Mittwoch, 24. Oktober, 20 Uhr, präsentiert er das Werk aus dem Jahr 1965 im Opernhaus des Nationaltheaters Mannheim.

„Fire Music“ war seinerzeit eine Reaktion auf die gewalttätigen Rassenunruhen in den USA, bei denen die Ghettos der schwarzen Bevölkerung brannten. Angesichts der aktuellen Lebenssituation vieler Afroamerikaner besitzt die Musik immer noch Brisanz.

Schwarze Klänge

Shepp entfaltete auf dieser Platte ein Panoptikum schwarzer Musik. Das Spektrum reicht von „Hambone“, einem archaischen Sklaventanz, bei dem der Rhythmus auf den Oberschenkeln getrommelt wurde, über ein Free-Jazz-Gedicht in Erinnerung an den 1965 erschossenen Schwarzenführer Malcolm X bis hin zur romantischen Duke-Ellington-Ballade „Prelude To A Kiss“ und einer ungewöhnlich expressiven Version von „Girl From Ipanema“. Shepp wird „Fire Music“ mit einem Ensemble junger afro-französischer Musiker interpretieren (Eintritt: 13 bis 54 Euro an der Abendkasse).

Dschungel-Rhythmen

Beim Festival ist Shepp ist nicht der einzige Künstler, dessen Musik vor Emotionskraft brennt. Diese Qualität besitzt auch der brasilianische Gitarrist und Pianist Egberto Gismonti. Er eröffnet am Freitag, 19. Oktober, 20 Uhr, im Rokokotheater Schwetzingen die Schwetzinger Jazztage. Gismonti beschwört die afrikanischen Wurzeln der brasilianischen Kultur. Seine Stücke entführen die Zuhörer in ein wahres Dickicht an urtümlichen Dschungel-Rhythmen.

Er verknüpft diese Tradition mit avantgardistischen, oft auch atonalen Klängen aus Europa. Die werden bei ihm aber mit perkussiver Glut aufgeheizt. Seine Stilmischungen besitzen eine fast tänzerische Leichtigkeit (Karten sind an der Abendkasse zum Preis von 24 bis 50 Euro erhältlich).

Nicht minder heißblütig ist die Musik der Saxofonistin Nicole Johänntgen. Die Saarländerin hat in Mannheim Jazz studiert und hier die Szene jahrelang bereichert, ehe sie in Zürich heimisch wurde. Bei einem Aufenthalt in New Orleans gründete sie mit US-Musikern das Bandprojekt Henry, mit dem sie am Sonntag, 21. Oktober , 20 Uhr, in die Alte Feuerwache Mannheim kommt. Johänntgens funkensprühendes, bluesgetränktes Saxofonspiel fügt sich wunderbar in die schwülen Grooves von Posaune, Sousafon und Schlagzeug ein – eine heiße Sache (Eintritt: 18 Euro).

Weltklasse-Trio

Temperamentvoll zugehen wird es auch beim Auftritt des Aaron Parks Trios am Montag, 22. Oktober, 20 Uhr, in der Alten Feuerwache Mannheim. Der Pianist sorgte kürzlich schon bei Enjoy Jazz in der Band James Farm für Furore. Jetzt spielt er mit einer Weltklasse-Besetzung. Ben Street ist ein versierter Bassist – und Billy Hart zählt zu den fünf besten Schlagzeugern der Gegenwart. (Karten: 21 Euro). gespi

