Musik wie ein fliegender Teppich

Anzeige

Mannheim.Auf der Suche nach der Seele des Tango sind Quadro Nuevo mehrfach als „Beste Liveband“ mit dem Jazzecho ausgezeichnet worden. Am Freitag, 16. März, 20 Uhr, ist die Formation gemeinsam mit Cairo Steps, einem internationalen Sufi-Weltmusik-Ensemble, in der Alten Feuerwache in Mannheim zu hören. In der Kombination entsteht eine spannende Mischung aus klassisch-arabischer Musik, Tango Oriental, hypnotischen Grooves, Jazz und Improvisation. An der Abendkasse kostet der Eintritt 25 Euro, unter altefeuerwache.com 20 Euro plus Gebühren. sdo