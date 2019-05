Musik zwischen Wiese und See

Mannheim.„Imbongi“ heißt in der Zulu-Sprache „Geschichtenerzähler“. Der Heidelberger Afrikachor Imbongi-Voices for Africa tut genau dies: Er erzählt mit seinen Liedern Geschichten – und zwar aus Afrika. Bestehend aus einer bunt gemischten Gesangsgruppe, die den afrikanischen Kontinent mit seinen Liedern und Rhythmen liebt, war der Chor des Öfteren zu Gast im Luisenpark. Am Sonntag treten sie ab 15 Uhr auf der Seebühne auf.

Besondere Gäste

Dieses Mal bringen sie eine weitere Besonderheit mit: Neben den etwa 50 Mitgliedern des Imbongi-Ensembles steht der Bridge Walkers Choir Namibia mit auf der Bühne. Die 20 Sängerinnen und Sänger verbreiten mit ihrer Musik beste Laune und zeigen, was die Menschen in Namibia bewegt. Ihr besonderes Merkmal sind die „Klicks“ in ihrer Sprache, auch als Schnalzlaute in den Liedern zu hören.

In Zusammenarbeit mit der Kunsthalle Mannheim wurde im Luisenpark ein Konzept entwickelt, das Kunst und Natur in einen harmonischen Dialog vereint. In den weitläufigen Gartenanlagen sind 24 Skulpturen und Plastiken namhafter Bildhauer zu sehen. Ein Großteil davon stammt aus der Sammlung des Mäzens Heinrich Vetter. So ist es nicht verwunderlich, dass sie auch den überwiegenden Teil des Heinrich-Vetter-Wegs bilden.

Die Kunsthalle bietet am Sonntag, 26. Mai, um 15 Uhr eine Führung durch die abstrakten Kunstwerke mitten im Grünen an. Nähere Informationen und Anmeldung für die Tour laufen über die Kunsthalle Mannheim unter der Telefonnummer 0621/293 64 45.

Fetziger Rock

2010 begeisterte die Violinistin Lindsey Stirling schlagartig weltweit mit ihrem klassischem Crossover von Geigenklang und Dubstep. Inspiriert von der Musikerin spielt auch die Band Nenya ungewöhnliche Mixturen aus Musik von J. S. Bach bis Michael Jackson. Das Trio vereint somit alles, was mit Gesang, E-Violine, Keyboard und Schlagzeug möglich ist, zu einem eigenen Klang. Geboten wird eine Mischung aus Klassik und Rock im Orchester-Stil. Um 15.30 Uhr beginnt das Konzert am Mittwoch, 29. Mai, auf der Seebühne im Luisenpark. jeb

