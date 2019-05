Musikalisch und modisch wandelbar

Mannheim.Farbenfrohe Kostüme, laute Musik und ausgelassenes Feiern. Klingt nach Karneval? Könnte aber durchaus auch eine Beschreibung der Szenerie sein, die sich auf einem DJ Bobo-Konzert bietet. Die Eurodance-Ikone beeindruckt auch nach 27 Karrierejahren mit ihrer Bühnenpräsenz und kreativen Liveshows. Diese bringt er nun auch wieder nach Mannheim: Am Freitag, 24. Mai, 20 Uhr, tritt er in der SAP Arena auf. Die Zuschauer erwarten dort vor allem Songs von seinem neuen Album „Kaleidoluna“. Der Schweizer ist dabei ein seltenes Phänomen: Keinem anderen Künstler des Genres ist es gelungen, mit seiner Musik dauerhaft so erfolgreich zu sein.

Ein Grund für diesen Erfolg ist, dass der 51-Jährige sich immer wieder neu erfindet. Schon früh sei ihm klar gewesen, dass Eurodance eine Welle sei, gab er zuletzt im Gespräch mit dem Morgenmagazin zu Protokoll und konstatierte: „Wenn wir weiter auf ihr geritten wären, wären wir mit ihr untergegangen.“ nowu

Info: Freitag, 24. Mai, 20 Uhr, SAP Arena Mannheim, Karten unter eventim.de ab 22,40 Euro.

