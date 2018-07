Musikalische Bandbreite

Anzeige

Neu mit dabei ist die Oper „Die Entführung aus dem Serail“. Sie ist am Donnerstag, 26. Juli, und Samstag, 28. Juli, um jeweils 20 Uhr und am Sonntag, 29. Juli, um 18 Uhr zu sehen. Karten gibt es für 17 bis 35 Euro. Inszeniert wird Mozarts Singspiel von Michael Gaedt. Thembi Nkosi, der bereits letztes Jahr bei den Festspielen sang, gibt den Belmonte. An seiner Seite: Ilonka Vöckel als seine Geliebte Konstanze und Holger Ries als sein Diener Pedrillo. Außerdem singen Xenia von Randow (Blonde), Werner Pürling (Osmin) und Peter Ketnath (Bassa Selim).

Info: Karten gibt es online unter www.schlossfestspiele-zwingenberg.de, über das Kartentelefon 06263/4 51 54 und bei den Touristeninformationen der Region.

