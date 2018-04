Musikalische Brücken

Anzeige

Mannheim.Während die Republik über zunehmenden Antisemitismus diskutiert und Muslime sich diskriminiert fühlen, tut die Musik, was Kultur kann – und tun muss: Brücken schlagen. So gastiert der israelische Jazz-Pianist Guy Mintus am Sonntag, 29. April, 19 Uhr, in der Orientalischen Musikakademie (OMM) in Mannheims Schmelztiegel Jungbusch. Und das schon zum zweiten Mal.

Marokko, Irak und Polen

Der Weltbürger schöpft aus den vielfältigen musikalischen Idiomen, die sein jüdisches Erbe aus Marokko, Irak und Polen hergibt. In seiner Solo-Show kombiniert er Stimme und Piano mit einer elektronischen Loop-Station – dabei kann das Klavier mal wie ein Kanun, eine spanische Gitarre oder ein jüdischer Kantor klingen. Kein Wunder, dass eines seiner jüngsten Werke „A Home Inbetween“ (Eine Heimat dazwischen, 2017) heißt. In Mannheim spielt er mit einigen musikalischen Gästen. Im Mittelpunkt steht seine neue Jazz- und Klezmer-Interpretation von George Gershwins „Rhapsody In Blue“. jpk

Info: Guy Mintus: Sonntag, 29. April, 19 Uhr, Orientalische Musikakademie Mannheim (Jungbuschstraße 18), Eintritt: 15 Euro