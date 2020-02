Musikalische Vielfalt im Dutzend

Mannheim.Von „Nessun Dorma“ bis zum Michael-Jackson-Medley: The 12 Tenors wollen mit einem neuen Programm begeistern. Mit Tanz, Moderation und Choreographien bringen sie am Sonntag, 23. Februar, 19 Uhr, ganz unterschiedliche Nummern auf die Bühne des Mannheimer Rosengartens. Auch deutsches Liedgut gehört zum Repertoire.

Die zwölf Sänger sind vor allen in Deutschland, China und Japan gefragt und treten dort regelmäßig in großen Sälen auf. Dabei kombinieren sie Gesangskunst mit Show und sprechen so Augen und Ohren ihres Publikums an. Die Programme sind genreübergreifend zusammengestellt, sodass The 12 Tenors Jung und Alt begeistern können. Dazu kommt die Musik nicht vom Band, sondern von einer Liveband, die die ausgebildeten Sänger auf der Bühne unterstützt. sdo

