Musikalische Zeitreise

Mannheim.Die einzigartige Erfolgsgeschichte von Agnetha, Björn, Benny und Anni-Frid begeistert auch noch 37 Jahre nach der Auflösung ihrer Gruppe ABBA. Mit über 380 Millionen verkauften Platten zählt diese zu den erfolgreichsten Bands aller Zeiten. Die Faszination ABBA scheint nie zu enden und verbindet auch heute noch ganze Generationen. Die Tribute-Formation „Abbamania The Show“, die mit den größten Hits der Pop-Ikonen europa- und weltweit auf Tournee geht, lässt das ABBA-Fieber weiterleben.

Über 30 Musiker wirken mit

Ab März 2019 kehrt die erfolgreiche Tribute-Show „Abbamania The Show“ mit ihrer Gold Tour zurück nach Deutschland und sorgt damit auch in Mannheim für waschechtes ABBA-Feeling. Am Samstag, 9. März, um 20 Uhr können sich Musikliebhaber und ABBA-Fans in der SAP Arena in Mannheim auf eine Zeitreise in die Pop-Ära der 1970er Jahre begeben.

Über 30 Musiker, darunter das London Symphonic Rock Orchestra, sind an der Tribute-Show beteiligt und lassen die Musik der schwedischen Weltstars noch mal zum Leben erwachen. Sie beeindrucken mit authentischen Perfomances und sorgen für eine schillernde Atmosphäre. nik

