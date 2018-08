Musikclub Rex wird 20 Jahre

Anzeige

Lorsch.Seit 20 Jahren gibt es das Musiktheater Rex, zum siebten Mal veranstalten Margit Gerisch und ihr Team interessante Open-Air-Konzerte am Kloster in Lorsch. Auch in diesem Jahr ist das Programm wieder abwechslungsreich – und reicht von Schlager über Pop bis Hardrock.

Zum Auftakt können sich die Fans des modernen Schlager-Pop freuen: Beatrice Egli reist mit ihrer Band aus der Schweiz an, um am Dienstag, 14. August, am Lorscher Kloster ihre Konzertshow zu präsentieren. Denn die 29-Jährige – mehrfach mit Edelmetall dekoriert und schwer angesagt in ihrem Metier – setzt auf viel Technik, um ihre Hits auf die Bühne zu bringen.

Zum Festival Sämtliche Konzerte des Rex-Geburtstagsfestivals finden unter freiem Himmel am Kloster in Lorsch statt. Beginn ist jeweils um 20.30 Uhr; Gregor Meyle beginnt bereits um 20 Uhr mit seinem Auftritt.

des Rex-Geburtstagsfestivals finden am Kloster in Lorsch statt. Beginn ist jeweils um 20.30 Uhr; Gregor Meyle beginnt bereits um 20 Uhr mit seinem Auftritt. An der Abendkasse kostet der Eintritt für Beatrice Egli, Gregor Meyle und Michael Patrick Kelly jeweils 45 Euro, für Suzi Quatro 48 und für Völkerball 30 Euro. Vergünstigte Tickets im Vorverkauf gibt es unter Telefon 06251/680199.

Hits aus den 1970ern

Am Mittwoch, 15. August, ist dann eine Grande Dame der Rockmusik zu hören: Suzi Quatro gibt sich die Ehre. Mit ihrer Band spielt sie sich durch 50 Jahre Musikgeschichte. Denn seit den 70ern zählt die heute 68-Jährige zu den erfolgreichsten Frontfrauen im Geschäft. Zwar ist das letzte Album der Sängerin und Bassistin schon einige Jahre alt, doch mit Hits wie „Can The Can“ und „48 Crash“ kann sie auch heute noch punkten.