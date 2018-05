MVV wirbt für die Kunst

Anzeige

Manheim.Jeden ersten Mittwoch im Monat von 18 bis 22 Uhr freier Eintritt – das macht die MVV Energie in der Kunsthalle möglich, die am 1. Juni eröffnet wird. Schon beim Stadtfest wird für die Aktion unter der Überschrift „Kunst für alle“ geworben. Bei einem Gewinnspiel am Stand des Energieunternehmens können die Besucher eine exklusive Führung am ersten MVV-Kunstabend, dem 6. Juni, gewinnen.

„Ob Stadtfest oder Kunsthalle – wir zeigen mit unserem Engagement, das wir unserer gesellschaftlichen Verantwortung nachkommen“, so Christian Land von der MVV-Marketingabteilung. Ein Besuch solle keine Frage des Geldbeutels sein, daher öffne die MVV die Kunsthalle, biete da auch spezielle Führungen und Aktionen an. „Wir wollen nicht nur aufmachen, sondern das richtig attraktiv machen“, so Land.

Zudem wird dank der MVV auch für Kinder auf dem Stadtfest Kunst hautnah erlebbar – im wahrsten Sinn des Wortes: Die Motive beim Kinderschminken am Stand lehnen sich an das Bild „Hund Katze Fuchs (Drei Tiere)“ von Franz Marc an, das in der Kunsthalle im Original zu sehen ist. pwr