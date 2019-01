Mythische Weisheit

Neustadt.Märchen sind nicht nur fantasievolle Geschichten, sondern vielmehr Überreste alter Mythen. Und mit ihrer verborgenen Weisheit und Symbolsprache haben sie auch heute durchaus ihre Berechtigung: Sie spiegeln die innere Welt wider. Welche alten Weisheiten sich in Volksmärchen verbergen, davon erzählt Gisela Pütter bei einer Veranstaltung am Mittwoch, 23. Januar, um 19 Uhr in der Stadtbücherei im Klemmhof (Marstall 1) in Neustadt an der Weinstraße.

„Erzähl’ mit keine Märchen!“ lautet der Titel der Lesung mit der Grundschullehrerin und Schulleiterin im Ruhestand, die sich dem Erzählen und Deuten von Märchen widmet. Der Eintritt zu der Veranstaltung in Kooperation mit den Freunden der Stadtbücherei kostet sechs Euro inklusive Tee und Gebäck. Die Einnahmen sollen der Bücherei zugutekommen. mav

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 17.01.2019