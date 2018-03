Nach dem Motto „Leih dir deinen Mann“

Anzeige

Mannheim.Wenn man den Richtigen noch nicht gefunden hat, warum sollte man ihn sich nicht einfach mal ausleihen können? Damit beschäftigt sich die Laienspielgruppe „Iwwerzwerche“ aus Altlußheim am Samstag, 19 Uhr, im Kulturhaus Käfertal. Frei nach dem Motto: „Ob jung, ob alt, wir sind zur Stelle, wir haben den Mann für alle Fälle!“ vermieten die Protagonistinnen aus „Die Nacht der Nächte oder leih dir deinen Mann“, Lioba und Anni, neben ihrem Star-Modell Dieter ihre beiden Ehemänner.

Zu dem „stressigen“ Agenturbetrieb kommen Steitereien um die Hochzeit von Liobas Sohn Florian mit der Adoptivtochter von Gretchen, einer dorfbekannten „Wahrsagerin“. Diese befragt bei Problemen immer ihre Karten – nur die Frage nach dem leiblichen Vater von Marita – der Adoptivtochter – bleibt unbeantwortet. Als Lioba wieder einmal die Sorge um die Gene der zukünftigen Schwiegertochter plagt, liest Gretchen etwas in ihren Karten, das alle in Aufruhr versetzt: Maritas Vater wird, zwölf Stunden nach dem Jawort seiner Tochter, in der Hochzeitsnacht tot umfallen.

Während die Frauen dies für eine gerechte Strafe halten, keimt in Dieter der Verdacht, Marita könnte einer Nacht in Hamburg entstammen, in der die Männer einmal über die Stränge geschlagen haben. Die Hochzeitsnacht bricht an und die Männer tun alles, um Dieter noch zu retten. jor