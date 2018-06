Nach Gitarren-Zauber erklingt eine Rockröhre

Anzeige

Bensheim.Zweimal exzellenter Bluesrock steht im Musiktheater Rex in Bensheim auf dem Programm: Walter Trout und Dana Fuchs geben sich die Ehre.

Walter Trout macht auf seiner „We’re All In This Together“-Tour am Dienstag, 12. Juni, 20.30 Uhr, im Rex Station. Zu seiner aktuellen, gleichnamigen Platte sagt der Altmeister des Blues und Rock: „Es war ein ziemliches Stück Arbeit, dieses Album aufzunehmen. Zum Glück habe ich viele Freunde.“ Und auf die kann er sich nach mehr als 50 Jahren im Musikgeschäft auch verlassen.

Bei seinem Konzert wird Trout, 67 Jahre alt, indes von einer jüngeren Band begleitet: von Michael Leasure am Schlagzeug sowie dem Vater-und-Sohn-Gespann Danny und Sammy Avila an Bass und Keyboard. 40 Euro kostet der Eintritt an der Abendkasse, im Vorverkauf zahlt man 36,50 Euro.