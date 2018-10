Nachtwandel 2018 in Mannheim: Staunend durch die Nacht

Mannheim.Es ist ein großer Kunst- und Kulturspaziergang, gleichzeitig eine Party unter freiem Himmel und in vielen Bars, Kneipen und Clubs. Es ist House-Musik, es ist Surf-, Pop- oder Traditionssound. Essen aus Mannheim und fast der ganzen Welt, Installationen, Ausstellungen – es ist der Mannheimer Nachtwandel im Jungbusch.

Am 26. und 27. Oktober will das ungewöhnlichste aller Kulturfeste in der Stadt jeweils von 19 bis 24 Uhr Tausende in den Jungbusch locken. Bei der 14. Auflage im Stadtteil, der sich selbst, seine Vielfalt und das Miteinander feiert, hat sich zwar die Organisation geändert, die nun von einem städtischen Team gestemmt wird. Der Kern bleibt aber erhalten: „Hier zeigen Menschen, wie ihr Jungbusch ist“, sagt Michael Scheuermann vom Gemeinschaftszentrum, der den Nachtwandel mitgestaltet.

71 Programmpunkte gibt es beim Nachtwandel: „Su Sa Fon & Co“, das ist der Reverend mit weiteren Musikern als Marching Band im ganzen Jungbusch. Die KulturTram fährt ebenfalls an beiden Abenden, bei einer Ring-Sonderfahrt einer RNV-Straßenbahn gibt es ein popmusikalisches Aufwärmprogramm. Der Eingangsbereich der Jobbörse wird zu einer Musikgrotte und Klangoase, auf der kleinen Bühne spielen verschiedene Bands. Im „Rhodos“ zeigt der Künstler Birkan Aydoglu seine Malerei, Motto: „Jedes Ende ist ein Anfang“. Oder die Fatih-Moschee in der Böckstraße: Hier gibt es jeweils zur vollen Stunde eine Führung, außerdem Gespräche und türkische Spezialitäten. So geht das weiter, unzählige Türen öffnen sich, Nachtschwärmer wandeln durch den Jungbusch und können und sollen sich überraschen lassen, auf wen und was sie alles stoßen.

„Kein Kommerz-Remmidemmi“ sei der Nachtwandel, sagt Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz. Programmatisch bleibe das Fest offen, „jeder kann etwas beitragen, um Straßen, Plätze oder Häuser zu bespielen“. Die Stadt hat die Organisation übernommen, nachdem 2016, als es keinen Nachtwandel gab, klar geworden war, dass das anfangs kleine Kulturfest sich immer mehr zu einem Großereignis entwickelt hatte.

Zwischen Jungbusch-, Hafen- und Werftstraße soll es am Wochenende wieder eine geradezu atemberaubende Vielfalt an musikalischen, bildnerischen oder poetischen Beiträgen geben – die allesamt nur eines gemeinsam haben: Sie sind Jungbusch, sie bilden den Stadtteil und seine Bewohner ab und verdeutlichen, was die Menschen hier bewegt und was sie gemeinsam leisten können. scho/bro

