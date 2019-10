Namen mit Geschichte

Bensheim.An die glorreichen Zeiten des britischen Bluesrock in den 1960er Jahren erinnert Schlagzeuger Pete York mit seinem Rock & Blues Circus. Das All-Star-Projekt macht am Dienstag, 5. November, 20 Uhr, im Musiktheater Rex in Bensheim Station.

Glanzvolle Namen sind mit von der Partie: Roger Glover, Bassist der Hardrock-Legenden Deep Purple, Zoot Money, einst Keyboarder bei den Animals, Miller Anderson, der die Band von Keef Hartley mit hochklassigen Gitarrensoli veredelte, und Albie Donelly, der als glatzköpfiger, vollbärtiger Saxofonist und Frontmann der Gruppe Supercharge gerade in Deutschland äußerst populär gewesen ist.

Alles in allem: eine hochkarätige Mischung aus verdienstvollen Instrumentalisten, von denen jeder auf seine Art Musikgeschichte geschrieben hat. Klingt spannend. gespi

