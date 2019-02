Narrenparade in den Quadraten

Mannheim.„Leit geht zur Seit, sie kumme.“ Wenn dieser Schriftzug auf der Holztafel, die der erste Schilderträger hebt, zu sehen ist – dann ist kein Halten mehr: Rund 1500 Aktive – darunter Musikanten, Gardemädchen, Hexen, maskierte und unmaskierte Narren – ziehen am Sonntag, 3. März durch die Quadrate beim 67. gemeinsamen Fasnachtszug der Schwesterstädte Mannheim/Ludwigshafen, der um 14 Uhr startet und wie stets in Jahren mit ungerader Zahl wieder „hiwwe“, also in der nordbadischen Metropole, läuft.

„Mir halde mit’m Umzug de Planke die Treue, zuletscht uff de alde und jetzt uff de neie“ lautet das Motto, das die Karnevalskommission ausgegeben hat. Die Dachorganisation der Mannheimer Narren, hier besonders deren Präsident Thomas Dörner mit seinen Vertretern Sabine Kowalski und Frank Just, zeichnen – ehrenamtlich – für den Mannheimer Zugteil verantwortlich, der den Beginn und das Ende des närrischen Lindwurms bildet.

„Der Fasnachtszug gehört einfach durch die Planken“, betont Dörner. Zwar sind die Bauarbeiten der großen Plankensanierung noch nicht ganz abgeschlossen, „aber wir haben es gut hinbekommen, dass wir doch durch die Planken laufen können“, so der Präsident der Karnevalskommission. Nur an vier Stellen werden Gitter und Ordner die Baufelder sichern.

„Perkeo“ und eine Schule

Die Gäste, also die Ludwigshafener, werden wie stets in die Mitte „eingebettet“, also von Zugnummer 36 bis 68. Dieser pfälzer Teil wird von der Lukom Ludwigshafen koordiniert. Insgesamt gibt es laut Dörner 99 Zugnummern.

Der Umzug startet am Stadthaus N 1, wo sich auch das SWR-Team für die Fernseh-Liveübertragung postiert, geht durch die Kunststraße, am Maritim-Hotel und dem Rosengarten vorbei um den Wasserturm herum und dann in die Planken, an deren Ende er sich ab E 2 auflöst. Besonders gute Sicht bieten Plätze auf der Tribüne am Rosengarten, für die es noch Karten gibt.

Das Rhein-Neckar-Fernsehen und die Kleppergarde bilden traditionell die Zugspitze, dazu die Fahnenschwinger und Schwellköpp der Karnevalskommission. Dann wird es bunt: „Flower Power“, so das Motto des immer üppig geschmückten Wagens vom Schaustellerverband. Mit dabei sind am Anfang des Zuges ebenso Gäste – der Viernheimer „Club der Gemütlichen“, die „Ratze“ aus Ladenburg sowie die „Ottenauer Bohnegrengel“, gefolgt von Fans des SV Waldhof. Das Mannheimer Traditionscorps ist dann Wegbereiter für die Humboldt-Werkrealschule – einem ganz neuen Teilnehmer. „Lehrer mit Courage – auch bei der Bagage“ verkündet deren Motto, schließlich gibt es die Schule närrische 111 Jahre lang.

Auch neu dabei: die Perkeo-Gesellschaft Heidelberg, die erstmals sich am Mannheimer Fasnachtsumzug beteiligt, sowie die Narrenzunft Bruchsal „Saalbachhexen“. Und noch ein neuer Teilnehmer: Radio Regenbogen. Nach den „Karlsternhexen“ aus Mannheim und den „Hutschelhexen“ aus Bad Bergzabern beenden die Radioleute von SWR 4 unter dem Motto „Wir strampeln für die Region“ per Rad den ersten Mannheimer Zugteil.

Den Ludwigshafener Zugteil führt die Stadtgarde mit Kommandant Steffen Unfricht an. Ihr folgen die weiteren Vereine der Chemiestadt, ebenso einige aus der Region – von den Teufelsberghexen bis zu den „Wasserhinkle“ aus Altrip. Auch der „Partyliner“ von „Andys Fahrschule“ ist wieder dabei, zudem der integrative Freizeitclub „Tausendfüßler“, die „Kaiserfunken“ aus Speyer und Fasnachter aus Limburgerhof, ehe wieder Mannheimer Vereine kommen.

Dieser Teil beginnt mit den Rheinauer „Sandhase“ – denn sie stellen mit Daniela I. die Stadtprinzessin. Dann geht es weiter mit dem Wagen und den Garden vom Feuerio. Sie bereiten den Weg für das Stadtprinzenpaar, außer Daniela ihr Prinz Dirk II. von Cosmopolitanien, die zusammen Wagen 74 haben – und keinen Durst leiden müssen, denn ein historisches Eichbaum-Fahrzeug fährt vorneweg.

Sonderzüge geplant

Weiter geht es dann mit den Mannheimer Traditionsvereinen, etwa „Lallehaag“, „Grokageli“, „Löwenjäger“, „Pilwe“, „Fröhlich Pfalz“, „Stichler“ Sandhofen und Grün-Weiß Schönau. Neu hier dabei sind die Ilvesheimer „Insulana“, die „Mannheim Bandits“, die Malteser aus Viernheim und man spürt auch das Wahljahr: Gemeinderatskandidaten der Mannheimer CDU kommen mit einem Schiff und dem Motto „Wir entern den Gemeinderat“. Nicht zu vergessen der Trommelpalast sowie die „Monnemer Müllschlugga“. Den Abschluss bildet der Wagen von Radio Sunshine live.

Die Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft (RNV) setzt sowohl aus Ludwigshafen als auch von der Bergstraße (OEG/Linie 5) und den Mannheimer Stadtteilen teilweise Sonderzüge ein, um die Zuschauermassen in die Innenstadt zu bringen.

Doch dann sind die Strecken, auf denen sich der närrische Lindwurm bewegt, gesperrt – und damit quasi während der Zugdauer die gesamten Quadrate.

Info: Tribüne vor dem Rosengarten: Karten für 22 Euro . Bestellungen unter tribuene@karneval-kommissionmannheim.de

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 28.02.2019