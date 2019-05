Natürliche Vielfalt

Neckarsteinach.Nachhaltige Gartenkultur und Lebensart in besonderem Ambiente präsentieren die rund 80 Aussteller der Biogartenmesse, die am Samstag und Sonntag, 1. und 2. Juni, an der Neckarlauer am Neckarsteinacher Neckarufer ausgerichtet wird.

Unter anderem werden Wildgewächse, mediterrane Kübelpflanzen, Stauden, Saatgut und Kräuter angeboten. Kunsthandwerker und Manufakturen, die ihre Waren selbst herstellen, führen daneben etwa Hängematten, Gartenmöbel, Skulpturen, Dekoration, Mode und Accessoires in ihrem Sortiment. Die Biogartenmesse ist am Samstag von 10 bis 19 Uhr, am Sonntag von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet sieben Euro, ermäßigt fünf Euro. Die Familienkarte gibt es für zwölf Euro, für Kinder bis 14 Jahre ist der Einlass frei. Letzter Einlass ist eine Stunde vor Schließung. mav

