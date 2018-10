Neu arrangierte Klassiker und ein Klassentreffen

Mannheim.Im Ella & Louis in Mannheim stehen diese Woche wieder interessante Konzerte an. Janice Dixon kommt mit dem Michael Sorg Trio in den Jazzclub im Rosengarten; die Kapelle 17 ist in der „Made in Mannheim“-Reihe der IG Jazz Rhein-Neckar zu hören.

Cole Porters Stücke mit neuen Harmonien und Scat-Einlagen – so liest sich das Konzept hinter dem Projekt „Vocal Trans-Porter“, mit dem Sopranistin Janice Dixon und das Michael Sorg Trio am Montag, 29. Oktober, 20 Uhr, im Ella & Louis auftreten. Zeitgenössischer Swing, Funk und Latin-Grooves versprechen einen interessanten und unterhaltsamen Abend. Im Vorverkauf kostet der Eintritt 20 Euro.

Wenn die Kapelle 17 am Dienstag, 30. Oktober, 20 Uhr, auftritt, darf man sich das Konzert ein wenig wie ein musikalisches Klassentreffen vorstellen. Denn das Modern-Jazz-Quintett kann auf gemeinsame Mannheimer Wurzeln zurückgreifen. Zu hören sind Benedikt Jäckle (Saxophon), Jojo Mann (Gitarre), Paul Janoschka (Piano), Jakob Obleser (Bass) und Jonas Kaltenbach (Schlagzeug). Tickets gibt es für 14 Euro.

Info: Ella & Louis, Mannheim; Karten unter Telefon 0621/1 56 83 17.

