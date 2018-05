Neuartige Inszenierung

Anzeige

Mannheim.Florian Mueller ist Autodidakt: Die Kunst des Fotografierens hat sich der Kölner Künstler ganz allein beigebracht. Seine Motive zeigen meist mehrdeutige Bilder, die – in ihrer Darstellung meist nur auf das Notwendigste reduziert – dem Betrachter zahlreiche Interpretationsmöglichkeiten eröffnen. Vom 4. Mai bis zum 30. Juni sind seine Fotografien in der Prince House Gallery, Turley-Straße 8, zu sehen.

Unter dem Titel „Shifting Elements“ zeigt die Prince House Gallery Muellers erste Solo-Ausstellung in Deutschland. Die Vernissage findet am Donnerstag, 3. Mai, um 19.30 Uhr statt. Um Anmeldung unter 0621/483453391 oder per Mail an gallery@princehouse.de wird gebeten. Danach ist die Ausstellung montags, mittwochs und freitags von 12 bis 17 Uhr geöffnet. Besichtigungen sind zudem nach Vereinbarung möglich. tge