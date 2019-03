Neue „Ansichten eines Clowns“

Mannheim.Neun Schauspieler spielen 17 Hauptrollen und vier Nebenrollen, da findet ein ständiges Hin und Her und Umziehen statt. Der Regisseur ist Russe, Maxim Didenko, er spricht russisch, kommuniziert mit dem Ensemble auf Englisch, aber es funktioniert. Am Samstag, 30. März, um 19.30 Uhr feiert seine Inszenierung (in deutscher Sprache) von „Ansichten eines Clowns“ am Mannheimer Nationaltheater Premiere.

Der gleichnamige Roman von Heinrich Böll erscheint 1963, er ist eine Abrechnung mit der konservativen, christlich geprägten Bundesrepublik Deutschland der 1950er Jahre – was seinerzeit vor allem bei der katholischen Kirche auf scharfe Kritik stößt.

Bis heute genießt Böll, der 1985 starb, eine große Popularität in Russland, wo die orthodoxe Kirche noch immer eng mit dem Staat verknüpft ist. Auch Didenko, der für die Zeit der Inszenierung mit seiner Familie in Mannheim angereist ist, hat sämtliche Werke Bölls gelesen.

Die „Ansichten eines Clowns“ sind seine erste Regiearbeit in Deutschland. Didenko hat bereits an zahlreichen russischen Theatern in St. Petersburg, Moskau und Novosibirsk inszeniert, seine Arbeiten wurden wiederholt für Preise nominiert. Zuletzt arbeitete Didenko am ProFitArt in Tschechien (Prag). sba

