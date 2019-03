Neue Ideen für das Zuhause

Schwetzingen.Es sei eine Messe mit Volksfestcharakter, ein Anlaufpunkt für geballte Fachinformation gepaart mit einem abwechslungsreichen Unterhaltsangebot für die ganze Familie – und auserwählter Gastronomie inklusive: Die Energie-Messe Rhein-Neckar ist am Samstag und Sonntag, 30. und 31. März, wieder im Schwetzinger Lutherhaus zu finden. Die im vergangenen Jahr über 12 000 Besucher aus der ganzen Metropolregion anlockte.

Mehr als 60 Aussteller

Vor allem am Samstag kommen Gäste gezielt mit Fragen zu den zahlreichen Fachunternehmen. Mehr als 60 ausgewählte, spezialisierte Aussteller aus Industrie, Handel, Handwerk und anderen wichtigen Institutionen vermitteln eine umfassende Informationsbreite. Diese präsentieren sich in drei Ausstellungshallen und einem großzügigen Außenbereich auf den Kleinen Planken und im Lutherhaus. Hier finden sich Planer, Energieberater, Architekten, eine Vielzahl von Handwerksbetrieben wie Dachdecker, Zimmerer, Maler und Gipser, Fenster-sowie Türen- und Treppen-Bauer, Heizungs-, Lüftungs-und Klimaanlageninstallateure, Solar- und Photovoltaik-Experten, aber auch einige namhafte Fertighausanbieter.

Der Sonntag ist zumeist stark von Familien frequentiert, die einen Ausflug mit einem Messebesuch verbinden. Oberbürgermeister Dr. René Pöltl eröffnet die Messe am Samstag um 11 Uhr mit einem Gong. Die Kinder können sich zum Auftakt auf gleich drei Maskottchen zum Knuddeln und zum Fotografieren freuen: Fred Fuchs, das Kindernachrichtenmaskottchen dieser Zeitung, bringt noch seine Freunde Siggie Salatkopf von der AVR sowie Utzi von der Bäckerei Utz mit, die natürlich mit Überraschungen aufwarten. Der Einzelhandel lädt parallel zum entspannten Bummeln und Einkaufen ein. Dabei sind die Geschäfte am Samstag bis 18 Uhr geöffnet und auch am Sonntag stehen die Händler bis 13 Uhr bereit. Dazu kann das Auto am Sonntag auf allen öffentlichen Parkplätzen in der Innenstadt kostenlos abgestellt werden. sz

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 28.03.2019