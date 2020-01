Neue Klänge aus Chicago

Mannheim.Chicago hat als Metropole avantgardistischer Musik einen guten Ruf. Hier haben Bands wie das Art Ensemble Of Chicago den Free Jazz revolutioniert. Im Rockbereich waren es Gruppen wie Tortoise oder Isotope 217, die für Furore gesorgt haben. Stets ist die Musik aus Chicago dabei subtil, intellektuell, feingeistig.

Gitarrist Jeff Parker ist einer, der in beiden Szenen gleichermaßen aktiv ist. Auf seinem aktuellen Album „Suite For Max Brown“ experimentiert der eher kühle Tonsetzer mit freien Improvisationen, Samples und programmierten Beats. Schon als Mitglied von Tortoise hat Parker mit elektronischen Verfremdungen und sphärischen Sounds gearbeitet. Und 2012 hat er mit dem Ludwigshafener Schlagzeuger Erwin Ditzner ein begeisterndes Enjoy-Jazz-Konzert in der Alten Feuerwache Mannheim gegeben.

Ebendort präsentiert er am Sonntag, 26. Januar, 20 Uhr, seine Band The New Breed. Es ist eines von nur drei Konzerten in Deutschland. Jeff Parker spielt mit Josh Johnson (Altsaxofon, Bassklarinette, Keyboards), Paul Bryan (Bass, Synthesizer) und Jamire Williams (Schlagzeug, Sampler). Ein Konzert für Freunde des Besonderen. gespi

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 23.01.2020