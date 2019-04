Neue Stimme und starkes Klaviertrio

Mannheim.Lieder, die Geschichten erzählen, hat sich Johanna Schneider für ihren Auftritt im Ella & Louis im Rosengarten in Mannheim ausgesucht. Dort ist die junge Sängerin mit ihrem Konzert „Telling Stories, Singing Songs“ im Rahmen der „New Jazz Voices“-Reihe der IG Jazz Rhein-Neckar am Donnerstag, 18. April, 20 Uhr, zu hören. Die Stärken der 32-Jährigen liegen im kraftvollen Scat, in bluesigen Phrasierungen und zarten Balladen. Begleitet wird sie bei ihrem Konzert von Thomas Stabenow am Kontrabass und Holger Nesweda am Schlagzeug sowie Daniel Prandl am Flügel.

Das Hubert Nuss Trio ist ebenfalls im Rahmen eines IG-Jazz-Konzerts im Ella & Louis zu hören: am Dienstag, 23. April, 20 Uhr. Im Programm geboten werden Stücke der aktuellen CD des Klaviertrios, „Standards and other Stories“. Charakteristisch für Hubert Nuss’ Spiel sind die harmonische Vielfalt und Messiaen-ähnliche Klangfarben. Ihm zur Seite stehen die Musiker Mini Schulz (Bass) und Eckhard Stromer (Schlagzeug). sdo

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 18.04.2019