Neue Wiener Rock-Herrlichkeit

Aus Wien machen sich Wanda auf den Weg, um ihr neues Album „Ciao!“ unter die Fans zu bringen. Am Mittwoch, 26. Februar, 20 Uhr, sind sie zu Gast im Mannheimer Rosengarten. Austro-Pop, Indie-Rock, zynische Texte: Wanda haben sich längst einen festen Platz im Band-Olymp ihres Heimatlandes und darüber hinaus erspielt.

Mannheim.In seinen Nummern behandelt das Quintett die großen Gefühle des Lebens, aber auch dessen Schattenseiten. Immer wieder finden sich auch Lieder auf Wienerisch, die letzten drei Alben schafften es auch in Deutschland unter die Top 5. Schon 2015 bezeichnete der „Musikexpress“ die fünf Österreicher mit ihrem Bandprojekt – benannt nach der Wiener Zuhälterin Wanda Kuchwalek – als „vielleicht letzte wichtige Rock ’n’ Roll-Band unserer Generation“. Und so sind auch die Liveauftritte ein Erlebnis, gelingt es Wanda doch regelmäßig, das Publikum von der ersten Minute an gefangen zu nehmen mit ihrem eingängigen Sound, großer Spielfreude und sympathischer Interaktion.

Dreimal zwei Karten kann das „Morgen Magazin“ für das Wanda-Konzert im Rosengarten verlosen. Um an unserem Gewinnspiel teilzunehmen, rufen Sie bis Montag, 17. Februar, 14 Uhr, die Telefonnummer 01379/88 46 18 an (die Firma Legion berechnet 0,50 Euro aus dem Festnetz der Telekom, eventuell gelten andere Preise aus dem Mobilfunknetz), nennen Sie das Stichwort „Wanda“, Ihren Namen, Ihre Adresse und Telefonnummer.

Im regulären Vorverkauf gibt es die Karten für 43,60 Euro pro Stehplatz (plus Gebühren) unter Telefon 01806/57 00 70. sdo