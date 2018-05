Neue Zeilen in Muttersprache

Anzeige

Mannheim.„In Sachen Du“ heißt das neue Album von Stephanie Neigel – auf dem sie erstmals auf Deutsch singt. Ein CD-Release-Konzert gibt sie Montag, 7. Mai, 20 Uhr, im Mannheimer Capitol. Begleitet wird die Sängerin, Gitarristin, Pianistin und Komponistin von Joo Kraus (Trompete, Effekte), Daniel Stelter (Gitarre), Tommy Baldu (Schlagzeug), Alex Merzkirch (Bass) und Volker Engelberth (Piano). Neben den Song-Premieren vom dritten Longplayer der Frontfrau stehen auch eigene Nummern der Instrumentalisten auf dem Programm.

„Es wird gute Musik gemacht, es darf jazzig, groovig oder soulig sein“, verspricht die 32-Jährige, und dafür hat sie sich genau die richtigen Begleiter ausgesucht: Joo Kraus ist bekannt für sein enormes Repertoire an groovigen und experimentellen Klängen an der Trompete, Baldu gefragt für sein einzigartiges Schlagzeugspiel mit immer neuen Rhythmen und Klangfarben, und Engelberths Fliegen über die Tasten und Harmonien ist hinlänglich bekannt. Dass Julia Neigels Nichte nun auch noch erstmals eigene Songs in ihrer Muttersprache vorstellt, macht den Abend zusätzlich zu etwas Besonderem. sdo

Info: Montag, 7. Mai, 20 Uhr, Capitol Mannheim; Karten zu 18,50 oder 21,80 Euro unter Telefon 0621/33 67 333