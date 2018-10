Neuer Wein, Zwiebelkuchen und gute Stimmung

Landau.Im Herzen der Stadt Landau, stimmungsvoll eingebettet in die historischen Gebäude rund um den Rathausplatz, findet von Donnerstag bis Sonntag, 18. bis 21. Oktober, das 66. Fest des Federweißen statt. In den vergangenen Jahren konnten die Veranstalter hierbei rund 100 000 Besucher an vier Festtagen zählen.

Das bunte, vom Büro für Tourismus federführend zusammengestellte Programm wird am Donnerstag um 20 Uhr offiziell eröffnet: Oberbürgermeister Thomas Hirsch wird dann gemeinsam mit der noch amtierenden Landauer Weinprinzessin Jana I. deren hoheitliche Nachfolgerin in ihr Amt einführen.

Für das leibliche Wohl der Besucher sorgen die Festwirte in den sechs Weinkojen, die ausschließlich Weine von Landauer Winzerbetrieben anbieten. Mehr als 20 Imbiss- und Spezialitätenstände komplettieren das Angebot und offerieren neben typischen Pfälzer Spezialitäten – wie etwa Zwiebelkuchen, Flammkuchen und Dampfnudeln – auch ein breites Sortiment an ausgefallenen Gaumenfreuden.

Begleitend sorgt ein buntes Musikprogramm an allen Veranstaltungstagen für Unterhaltung. Auch dieses Jahr lädt zudem der Landauer Einzelhandel am 21. Oktober von 13 bis 18 Uhr zu einem verkaufsoffenen Sonntag ein. mav

