Neues Jahr musikalisch begrüßen

Mannheim.Die Mannheimer Christuskirche begleitet nach der aktiven Adventszeit auch das Ende des Jahres auf musikalische Weise:

Am Montag, 31. Dezember, um 20.15 Uhr, lädt das Kantorat ein zum Festlichen Silvesterkonzert. Auf dem Programm stehen Johann Sebastian Bachs Ouvertüre C-Dur BWV 1066, Friedrich Faschs Concerto D-Dur, Michael Haydns Konzert für Horn und Posaune, Antonio Vivaldis Concerto C-Dur. Karten gibt es für 10 oder 20 Euro.

Im Anschluss daran, also ebenfalls am Montag, 31. Dezember, um 22.30 Uhr, ertönt das Orgelfeuerwerk unter dem Motto „Viva Italia!“ Es werden Werke von Rossini, Da Bergamo, Petrali und Edward Elgar (Pomp and C.) gespielt. Die Tickets kosten 5 beziehungsweise 10 Euro.

Bereits am Samstag, 22. Dezember, findet um 18.30 Uhr ein Weihnachtskonzert statt. Mit dabei: Mannheimer Blech, der Knabenchor Mannheim und der Unterstufenchor des Johann-Sebastian-Bach-Gymnasiums. Eintritt: 12 beziehungsweise 6 Euro.

Musik gibt es außerdem in den Gottesdiensten (24., 25. und 26. Dezember). sba

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 20.12.2018