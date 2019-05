Neues Konzept: In zwei Runden auf Rollen

Mannheim.Mannheim rollt wieder. Unter dem Motto „Rolle Deine Straßen“ findet an fünf Terminen auch in diesem Jahr die Skatenight Mannheim statt, teilte die Stadt Mannheim mit. Die kostenfreie Spaß- und Sportveranstaltung zeigt Jung und Alt die Attraktivität der Quadratestadt. Um vor allem für Neulinge, Gelegenheitsskater und Familien noch attraktiver zu werden, wurde ein neues Konzept erstellt: Eine Strecke wird künftig in zwei Runden gefahren.

Auf halber Strecke kann beim Inline-Skatestadion zu- oder ausgestiegen werden. Laut Angaben der Stadt seien sämtliche Strecken neu gestaltet worden und nie länger als 22 Kilometer. Mit dabei sei außerdem ein DJ. Los geht es wieder am Mittwoch, 19. Juni, um 19.15 Uhr am Wasserturm. Weitere Termine sind der 3. Juli, 17. Juli sowie der 31. Juli.

Die Skatenight startet nur bei trockenen Straßen. Sollte ein Termin wegen Unwetters abgesagt werden müssen, ist die Information ab 17.30 Uhr auf der Homepage der Skatenight zu finden: skatenight-mannheim.de. jeb

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 29.05.2019