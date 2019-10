Neuheiten rund um Immobilien

Mannheim.Alles zu den Themen Immobilien, Neubau, Wohntrends, Sanieren, Energie und Einbruchschutz erfahren Besucher bei den „Mannheimer Morgen“ Bau- und Immobilientagen am kommenden Wochenende, Samstag und Sonntag, 5. und 6. Oktober, im Mannheimer Rosengarten. Bei der größten Bau- und Immobilienmesse der Metropolregion Rhein-Neckar sind mehr als 40 Aussteller mit ihren Experten vor Ort.

Beispielsweise infomieren Bauträger über ihre aktuellen Neubauprojekte, Makler stellen ihr Immobilienangebot vor, Banken und Finanzdienstleister beantworten Fragen zur Finanzierung. Auch Fensterbauer, Fliesengeschäfte oder Küchenanbieter sind mit eigenen Ständen vertreten.

Die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle Mannheim informiert, wie die eigenen vier Wände vor Einbrechern geschützt werden können. Die Fachberater erklären, welche entsprechenden sicherungstechnischen Maßnahmen an Türen, Fenstern oder anderen Zugängen möglich sind, um Haus oder Wohnung gegen Einbrecher abzusichern. An einem gesicherten Fenster können Besucher sich selbst als Einbrecher versuchen.

An beiden Messetagen gibt es zwei Vortragsreihen, bei denen Experten der Aussteller etwa über aktuelle Immobilienangebote, Baufinanzierung, Pflegeappartements oder intelligente Energie informieren oder Tipps für den Immobilienverkauf oder die Auswahl eines WEG-Verwalters geben.

Offiziell eröffnet werden die „Mannheimer Morgen“ Bau- und Immobilientage am Samstag um 10.30 Uhr am Stand des „Mannheimer Morgen“. Die Messe ist am Samstag von 10 bis 17 Uhr und am Sonntag von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet für Erwachsene vier Euro, mit Morgencard Premium drei Euro. Die Eintrittskarten gelten an beiden Tagen.

Kostenpflichtige Parkplätze gibt es in den Tiefgaragen Rosengarten/Dorint. Messebesucher können an beiden Tagen an der Messekasse vergünstigte Ausfahrttickets (Tagessatz 4,50 Euro) erwerben. cs

