Neun Bands an neun Orten

Schwetzingen.Neun Bands in neun Kneipen – am Samstag, 19. Oktober, erklingt ganz Schwetzingen beim Kneipenjazz. Um 21 Uhr geht’s los bei freiem Eintritt in die Locations.

Im „Grünen Hof“ treten die „Red Hot Dixie Devils“ auf. In „Die Planke“ übernimmt das „Beyer/Bunge/Schädlich-Trio“ das musikalische Zepter und bringt Interpretationen des Mainstream-Jazz auf die Bühne. Im „Havanna“ gehen Dieter Reinberger und Jürgen Schultz alias „Bluesgosch“ an den Start. Diese sehr eigenen Musiker mit ihrem eher derben kurpfälzisch werden ihr Publikum musikalisch überraschen.

Im „Quadrato“ heißt die Band der Stunde „K.J. Dallaway and Friends“, die Formation um den Trompeter aus Trinidad.

Weiter geht es mit „Double View feat“ im „Aposto“. Die sechs Musiker verbinden den Jazz mit Rock. Im neuen Welde-Brauhaus tritt das Trio „Dschässlong“ mit alten Folksongs, Balladen und jazzigem Swing auf. Im „Walzwerk“ werden das die vier Vollblutmusiker von „Living Groove“ mit einer Interpretation neuer und alter Popsongs übernehmen.

Die Brasilianerin Ignez Carvalho zaubert mit ihrem Trio die Musik Südamerikas ins „Kaffeehaus“. Und schlussendlich gibt es im „Blauen Loch“ dank „Bigband 17“ auch noch genialen Sound auf die Ohren. sz

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 17.10.2019