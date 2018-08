Neustart eines Klassikers

Anzeige

Ludwigshafen.Ein hochkarätiges, internationales Fahrerfeld erwartet die Besucher des Bahnrad-Klassikers „Silberne Eulen“, zu dem der RSC Ludwigshafen am Donnerstag, 16. August, auf der Anlage in der Friesenheimer Weiherstraße einlädt. Neben Olympiasiegerin Miriam Welte schicken Nationalmannschaften aus vier Kontinenten ihre Fahrer in die Rennen um wichtige Weltranglistenpunkte, teilt der RSC mit.

Von den ausländischen Fahrern sei demnach der Australier und achtfache Weltmeister Cameron Meyer der herausragende Akteur und mit seinem Partner Leigh Howart großer Favorit für das Zweiermannschaftsrennen. Im Keirin (Kampfsprint der Männer) sei Europameister Tomas Babek einer der Favoriten. Die Deutsche Nationalmannschaft hat ihre Fahrer laut RSC noch nicht endgültig bestätigt, sei aber in jeden Fall mit hochkarätigen Sportlern vertreten.

Der Renntag startet um 16.30 Uhr, die Hauptrennen laufen in der Zeit zwischen 18.30 und 21.30 Uhr. Zum Hintergrund: Die „Silbernen Eulen“-Rennen lockten in den 1950er- bis 1980er Jahren bis zu 15 000 Besucher an. Nach mehr als 20 Jahren Pause wurde die Veranstaltung 2015 im Rahmen der „Sixdays-Night“ erstmals wieder ausgefahren. Nun organisiert der RSC einen zweiten, eigenen Renntag. mav