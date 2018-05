Nibelungenstadt wird zur Festmeile

Anzeige

In der „RPR1 – bigFM Rheinland-Pfalz-Tag Arena“ am Festplatz treten am Freitag unter anderem um 21.45 Uhr Max Giesinger und der der erfolgreiche ESC-Teilnehmer Michael Schulte auf. Tags darauf ist am selben Ort und zur selben Zeit Schauspieler und Sänger Matthias Schweighöfer Headliner. Ein vielseitiges Musik- und Show-Programm gibt es daneben auch auf der Rheinhessen-News-Bühne, der Bühne des Landesverbandes der Musikschulen Rheinland-Pfalz am Platz der Partnerschaft und der Worms-Bühne am Schlossplatz.

Städte und Kreise im Fokus

Neben den Musikbühnen präsentiert sich das Land Rheinland-Pfalz auf zahlreichen Aktionsflächen, Ausstellungen, Informationsständen und weiteren thematischen Bühnen in der Innenstadt. Zentrales Element ist der „Markt der Städte und Landkreise“, der sich über den Adenauerring und Lutherring erstreckt. Beim „Treffpunkt Rheinland-Pfalz“ am Weckerlingplatz/Dechaneigasse tritt die Landesregierung mit einem Bühnenprogramm und Informationsständen mit Mitmachangeboten auf.

Daneben präsentieren etwa die Nibelungen-Festspiele eine Erlebniswelt im Heylshofpark, zu der auch kulinarische Köstlichkeiten gehören; und in der „Fischerwääd“ wird das Wormser Brauchtum gepflegt. Die fast einen Kilometer lange Sportmeile des Sportbundes Rheinhessen bietet entlang der Petersstraße, Ludwigstraße, Rheinstraße bis zum Barbarossaplatz Sportbegeisterten die Möglichkeit, sich bei Vereinen zu informieren und bei allerlei Aktivitäten mitzumachen.

Das Kinder- und Jugendbüro hält an der Rheinpromenade verschiedenste Attraktionen Aktivitäten bereit. Beim „Spectaculum“ auf dem Torturmplatz wird unterdessen das Motto „Worms ist Mittelalter“ mit Leben gefüllt. Und das Wormser Weindorf lädt am Platz der Partnerschaften seine Gäste dazu ein, Wein und Genuss zu zelebrieren. mav

