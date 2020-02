Nicht die „Fünfte“! Alle Fünfe!

Mannheim.Na das ist doch mal was: alle fünf Klavierkonzerte des Bonner Meisters an einem Abend, gespielt auch noch von fünf verschiedenen Pianisten. Das ist wirklich nichts Alltägliches, nicht einmal im Beethovenjahr. Möglich machen das die Mannheimer Philharmoniker unter ihrem Gründer und Chefdirigenten Boian Videnoff. Am 27. Februar verspricht das Orchester denn auch „einen berauschenden Abend der Extraklasse“. Mal sehen: Die Klaviervirtuosin Plamena Mangova eröffnet das Konzert mit, so die Philharmponiker, „ihrer intensiven, tiefgründigen Spielweise“ das erste Klavierkonzert. Dem verspielten und klassizistischen zweiten widme Moritz Winkelmann mit „fein nuanciertem und poetischem Spiel“. Für das 3. Konzert hat Videnoff Elena Bashkirova ausgesucht und rühmt „ihren kraftvollen, leidenschaftlichen Ton“. Und Sergei Babayan wird sich dem „Vierten“ widmen – „einer der größten Pianisten unserer Zeit, der mit seiner meisterhaft technischen Brillanz und mitreißenden Spielfreude sein Publikum begeistert.“ Im letzten Konzert, auch bekannt als „Emperor“, also Kaiser, spielt Olga Zado, sie ist auch Videnoffs Angetraute. Vom Kriegsgeschehen beeinflusst, erstrahle dieses Werk „mit überraschend sanften, intimen Momenten“ durch die anmutige, feurige Spielweise Zados. dms

