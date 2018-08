Nicht nur ein Genre

Anzeige

Mannheim.Die ganze Nacht nur ein Genre? Wem das zu langweilig ist, der kann am Freitag ins Mannheimer Soho kommen. Das Soho ist ein kleiner Traditionsclub in einem alten Kellergewölbe. Sein Motto: „Klein aber Soho“. Ab 23 Uhr gibt es am 17. August hier in J7, 16 ei en bunten Mix an Musik. Auf die Spice Girls mit „Wannabe“ können auch mal Seeed-Fancehall oder dann direkt wieder Dirty-House-DJ Martin Garrix folgen. Dazu noch ein wenig Michael Jackson oder Kanye West. Die einzige, mit der man nicht rechnen sollte, ist Helene Fischer. DJ MvG ist der Mann, der „die Regeln bricht“.

Neu im Soho ist die 1-2-3- Aktion. Jeden Freitag und Samstag gibt es bis Mitternacht für einen Euro Shots, für zwei Euro Bier und Wein und für drei Euro Longdrinks. Der Eintritt kostet 6 Euro und geöffnet hat der Club bis um 5 Uhr. lob