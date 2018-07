„Nicht verbissen, sondern lustvoll“

Donnerstag, 12. Juli

Eröffnung 17 Uhr. Ausstellungseröffnung von Marinella Senatore, Kunsthalle Mannheim. 18-19 Uhr: Parade „School of Narrative Dance“, M. Senatore, Start Friedrichsplatz, Ende Goetheplatz. 20 Uhr: Sektempfang und Eröffnungsreden, Festivalzentrum. 21-22 Uhr: Roadmovie „Requiem“, Cl. Hinterberger, Collini-Center. 21.30 Uhr: Konzert: Felix Kubin & Salon des Lumières, Theatercafé.

Freitag, 13. Juli

19-20.10 Uhr: „Orphée mécanique“, Live-Hörspiel, Studio Werkhaus. 20.30-22 Uhr: „Sparkling Love Towers World Tour“, Friedrich Liechtenstein Trio und Nationaltheater-Orchester, Opernhaus. 21-22 Uhr: Roadmovie „Requiem“, Cl. Hinterberger, Collini-Center. 21.30 Uhr: Party mit Viktor Talking Machine, Theatercafé.

Samstag, 14. Juli

16-18 Uhr: Fußball-WM Public Viewing, Festivalzentrum. 16-20 Uhr: Roadmovie „Am I talking to you …“, Bebber/Rodrigo, Rosa Salon (R7, 27). 19-20.10 Uhr: „Orphée mécanique“, Live-Hörspiel, Studio Werkhaus. 19-22 Uhr: „Don Giovanni“ (Premiere), Mozart, Opernhaus. 21.30 Uhr: Konzert Arnold Kasar, & Salon des Lumières, Theatercafé.

Sonntag, 15. Juli

13-16 Uhr: Landschaftsmusik, Konzert-Parcours, Schlossgarten Schwetzingen. 16-20 Uhr: Roadmovie „Am I talking to you …“, Bebber/Rodrigo, Rosa Salon (R7, 27). 17-19 Uhr: Fußball-WM Public Viewing, Festivalzentrum. 18-21.15 Uhr: „Die Zauberflöte“, Mozart, Opernhaus. 20-20.55 Uhr: „Aquasonic“, Inszeniertes Unterwasser-Konzert, Between Music, Rokokotheater Schwetzingen.

Montag, 16. Juli

16-20 Uhr: Roadmovie „Am I talking to you …“, Bebber/Rodrigo, Rosa Salon (R7, 27). 20-20.55 Uhr: „Aquasonic“, Inszeniertes Unterwasser-Konzert, Between Music, Rokokotheater Schwetzingen.

Dienstag, 17. Juli

16-20 Uhr: Roadmovie „Am I talking to you …“, Bebber/Rodrigo, Rosa Salon (R7, 27). 20-21 Uhr: Roadmovie „Giovanni Register“, Nováková/Carrillo, Schloss Schwetzingen. 19-22 Uhr: „Don Giovanni“, Mozart, Opernhaus. 21.30 Uhr: Konzert Small Friendly Giant & Salon des Lumières, Theatercafé.

Mittwoch, 18. Juli

10 Uhr: Zwei-Mann-Orchester, Kagel, Unteres Foyer. 16-20 Uhr: Roadmovie „Am I talking to you …“, Bebber/Rodrigo, Rosa Salon (R7, 27). 18-19.10 Uhr: Zwei-Mann-Orchester, Kagel, Unteres Foyer. 20-21 Uhr: Roadmovie „Giovanni Register“, Nováková/Carrillo, Schloss Schwetzingen. 20-21 Uhr: „I cosmonauti russi“, Futuristisches Jazz-Oratorium, Opernhaus. 21.30 Uhr: Konzert The Black Project & Salon des Lumières, Theatercafé.

Donnerstag, 19. Juli

16-20 Uhr: Roadmovie „Am I talking to you …“, Bebber/Rodrigo, Rosa Salon (R7, 27). 18-19.10 Uhr: Zwei-Mann-Orchester, Kagel, Unteres Foyer. 19-20 Uhr: Konzert Banda Sonora di Chianciano, Festivalzentrum. 20 Uhr: Kammerakademie, Opernhaus. 20-22.30 Uhr: „Lamento“, Musiktheater nach Monteverdis „L’Orfeo“ und Sciarrinos „Luci mie traditrici“, Rokokotheater Schwetzingen. 21.30 Uhr: Konzert Battista Lena Quartet & Salon des Lumières, Theatercafé.

Freitag, 20. Juli

10 Uhr: Zwei-Mann-Orchester, Kagel, Unteres Foyer. 16-20 Uhr: Roadmovie „Am I talking to you …“, Bebber/Rodrigo, Rosa Salon (R7, 27). 17-18.10 Uhr: Zwei-Mann-Orchester, Kagel, Unteres Foyer. 19-22 Uhr: „Don Giovanni“ (B-Premiere), Mozart, Opernhaus. 19.30-21.45 Uhr: „Les Robots ne connaissent pas le Blues Oder Die Entführung aus dem Serail“, nach Mozart, Schauspielhaus. 20- 22.30 Uhr: „Lamento“, Musiktheater nach Monteverdis „L’Orfeo“ und Sciarrinos „Luci mie traditrici“, Rokokotheater Schwetzingen. 21.30 Uhr: Konzert niedervolthoudini & Salon des Lumières, Theatercafé.

Samstag, 21. Juli

ab 15.30 Uhr: Gartenparty, Festivalzentrum. 16-20 Uhr: Roadmovie „Am I talking to you …“, Bebber/Rodrigo, Rosa Salon (R7, 27). 16-16.30 Uhr & 17.00 – 17.30 Uhr: Mozarts Bibliothek, Inszenierte Führung, Bunker im Festivalzentrum. 17- 18.10 Uhr: Zwei-Mann-Orchester, Kagel, Unteres Foyer. 19.30-21.45 Uhr: „Les Robots ne connaissent pas le Blues Oder Die Entführung aus dem Serail“, nach Mozart, Schauspielhaus. 20-21 Uhr: „Mannheim Requiem“, Kommando Himmelfahrt, Opernhaus. 20 Uhr, Schloss in Flammen, Opern-Gala, Schlossgarten Schwetzingen. 22 Uhr: Abschlussparty & Salon des Lumières, Theatercafé.

Sonntag, 22. Juli

11-15 Uhr: Potluck, Festivalzentrum. 11.30-12 Uhr: Mozarts Bibliothek, Inszenierte Führung, Bunker im Festivalzentrum. 12-12.45 Uhr: New European Kitchen in concert, Festivalzentrum. 16-20 Uhr: Roadmovie „Am I talking to you …“, Bebber/Rodrigo, Rosa Salon (R7, 27).

Info und Karten

Karten an der Kassen des NTM (Mo-Sa 11-18 Uhr), telefonisch (Mo-Fr 9-19 Uhr, Sa 9-13 Uhr unter 0621/1680 150), an der Abendkasse (30 Min. vor Vorstellung) sowie im Internet.

Weitere Infos im Netz unter nationaltheater-mannheim.de