Niederländische Wirrungen

Dass Johannes Vermeer in „Writing to Vermeer“ die Hauptfigur sein soll, überrascht auf den ersten Blick ein wenig, denn so richtig kommt er in der Geschichte eigentlich gar nicht vor. Er selbst reist nämlich nach Den Haag, und die in seinem Haushalt lebenden Frauen – Ehefrau Catharina Bolnes (Hye-Sung Na), Schwiegermutter Maria Thins (Elisabeth Auerbach) und Model Saskia de Vries (Irina Simmes) – schreiben ihm in dieser Zeit jeweils sechs Briefe.

Es geht um Alltägliches im Haushalt, die Sehnsucht nach Vermeer und um die vom Kriege gezeichnete Außenwelt. Nach außen hin passiert zwischen den Frauen nicht viel, doch unter der scheinbar harmonischen Oberfläche brodelt es gewaltig.

Bei der Heidelberger Inszenierung von „Writing to Vermeer“ handelt es sich in mehrfacher Hinsicht um eine Premiere: Es ist nicht nur die deutsche Erstaufführung, auch der Regisseur ist zum ersten Mal in Heidelberg: Johannes von Matuschka stellt sich mit dieser Inszenierung am Theater und Orchester Heidelberg als Regisseur vor. Das Philharmonische Orchester Heidelberg wird geleitet von Dietger Holm. Zudem unterstützt der Damenchor zusammen mit Mitgliedern des Kinderchors und Kinderstatisten die Solistinnen auf der Bühne. tge

