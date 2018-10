Niehues dirigiert

Kreator des „Lobgesangs“: Felix Mendelssohn Bartholdy. © dpa

Mannheim.Felix Mendelssohn Bartholdys Sinfonie Nr. 2 „Lobgesang“ kommt am 28. Oktober um 17 Uhr in die Heilig-Geist-Kirche Mannheim. Es ist eine Aufführung des Heilig-Geist-Chors unter Kantor Alexander Niehues, der zur Unterstützung noch den Jungen Chor Heilig Geist sowie die Kantorei St. Johannes Nepomuk aus Eberbach dazu genommen hat. Es spielt das Symphonische Orchester Heilig Geist. Solisten sind Mirella Hagen (Sopran), Sonja Westermann (Sopran) und Christopher Kaplan (Tenor). Karten zu 15/12/10/8 Euro an der Abendkasse ab 16 Uhr. dms

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 25.10.2018