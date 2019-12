Nikolaus auf Schlittschuhen

Mannheim.Traditionell ist der einzige Tag im Jahr, an dem uns der Nikolaus besucht, der sechste Dezember – dieses Jahr macht er allerdings eine Ausnahme. Am Sonntag, 8. Dezember, wird er zwischen 10 und 12 Uhr zu Gast im Eissportzentrum Herzogenried sein. Die Aktion „Der Nikolaus kommt“ ist im Rahmen des öffentlichen Laufes für Anfänger und Eltern mit Kindern und wird von der Abteilung Eiskunstlauf des Mannheimer ERC unterstützt. Die Veranstaltung ist in dem normalen Eintrittsentgelt enthalten. Weitere Informationen unter der Tel. 0621/ 293 2917. lbr

