Novelle von Camus auf Französisch

Ludwigshafen.Wer Französisch kann, lernen will oder es einfach gern hört, ist am Mittwoch, 4. März, um 10 und 19 Uhr im Pfalzbau Ludwigshafen richtig: Da nämlich ist das Xenia-Theater mit Albert Camus‘ Novelle „L’Hôte“ in französischer Sprache zu Gast.

Nathalie Cellier erzählt darin (leider wohl ohne deutsche Übertitelung) die Geschichte des in Algerien geborenen Französischlehrers Daru. Der gerät unerwartet in einen inneren Konflikt, als der Polizist bei ihm einen Araber vorbeibringt, dem der Mord an seinem Cousin zur Last gelegt wird. Die Festnahme hat das Dorf des Arabers erschüttert – so sehr, dass dort ein Aufruhr droht. dms

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 27.02.2020